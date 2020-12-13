В Краснодаре на скорой увезли женщину, которая сломала спину в трамвае

В Краснодаре на пересечение улиц Армавирской и Красных зорь в трамваем №20 пассажирка упала и сломала спину. Об этом сообщают пассажиры трамвая. Они записали видео и выгрузили его в городские паблики.

- Это ЧП на время парализовало движение, а пассажирку увезли на скорой в больницу, - сообщают очевидцы.

На станции скорой помощи комментариев по этому поводу не дают – врачебная тайна.

В полиции Краснодара сайту «КП»-Кубань» сообщили, что заявлений к ним пока тоже никаких не поступало.

- Врачи нам пока не заявляли об этом ЧП, заявлений от пострадавшей тоже не было, - сказали в УВД Краснодара. – Если же информация к нам поступит, будем проводить проверку.