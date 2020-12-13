В Геленджике потушили пожар в лесу

В Геленджике в районе Кабардинке 13 декабря случился пожар. Местные жители заметил, как из леса валит дым, который было видно с берега моря.

Как оказалось, в горах загорелась лесная подстилка.

- В 15:52 диспетчеру Геленджикского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании в Кабардинском участковом лесничестве. Через шесть минут пожарные были уже на месте, - пояснили сайту «КП»-Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю. – К прибытию первого пожарно-спасательного подразделения установлено, что происходит горение лесной подстилки на площади 400 квадратных метров.

В 16:24 пожар локализовали, а через шесть минут потушили.

- К тушению пожара были привлечены 7 человек и 2 единицы техники, в том числе от МЧС России 4 человека личного состава, 1 единица техники, - пояснили в ведомстве.