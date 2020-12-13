Футбольный «Локомотив» спас совенка в Краснодаре

Сотрудники «Локомотива» спасли совенка в Краснодаре Фото: скриншот видео пресс-службы ФК "Локомотив"

В воскресенье «Краснодар» в матче 18 тура Российской премьер-лиги принимает столичный «Локомотив». Московская команда прилетела в краевой центр в субботу. В воскресенье утром коллектив отравился на прогулку, а одна из сотрудниц клуба обнаружила у отеля команды обездвиженного совенка.

Недолго думая, девушка сделала птице массаж сердца и сразу отвезла в ближайшую ветеринарную клинику.

- Сейчас с совенком все хорошо. Ему оказали необходимую помощь. В ближайшее время птицу выпустят на свободу, - говорят в клубе.

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