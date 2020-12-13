На Кубани мужчина, представившись полицейским, угрожал покупателю магазина пистолетом

Полиция проводит проверку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Поход в магазин для 31-летнего жителя хутора в Успенском районе закончился в отделении полиции. В местном магазине у мужчины случился конфликт с посетителем из-за товара. И когда хуторянин вышел из магазина и направился домой, его догнал тот самый человек и, держа в руке пистолет, начал угрожать.

- Он говорил, что полицейский и что убьет меня, - говорил в УВД после того, как сбежал с места конфликта, 31-летний житель хутора.

Полиция объявила в розыск подозреваемого, им оказался 30-летний житель села Успенского.

- По данному факту идет проверка, - сообщили сайту «КП»-Кубань» в УВД Успенского района.