На Кубани погиб подросток, провалившись под лед

В Тихорецком районе Кубани следователи проводят проверку по факту гибели 13-летнего мальчика.

- Подросток вместе с друзьями ровесникам гулял у пруда в Тихорецке, - рассказали в СУ СК РФ по Краснодарскому краю. – Водоем был покрыт льдом, дети пошли на него и провалились.

Один из мальчишек погиб, двое его друзей смогли выбраться из воды. Сейчас они находятся в больнице с обморожением.

- А следователем проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сказали в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.