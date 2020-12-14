В Краснодаре полицейский-кинолог помог роженице быстро добраться в роддом

Виктор Рокотянский передал женщину медикам Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю

В Краснодаре полицейский кинологической службы старший сержант Виктор Рокотянский патрулировал улицу Дзержинского, когда к нему за помощью обратился водитель легкового автомобиля. Мужчина рассказал полицейскому, что у его жены начались роды и ей нужна экстренная помощь.

На дорогах Краснодара в это время как обычно были пробки. Тогда старший сержант решил сопроводить автомобиль с женщиной до медицинского учреждения.

- Благодаря грамотным и оперативным действиям сотрудника полиции, женщине и ее новорожденному ребенку оказана своевременная квалифицированная помощь, их жизни и здоровью ничего не угрожает, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.