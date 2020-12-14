В Краснодаре по программе капремонта обновили 201 многоквартирный дом

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В Краснодаре с начала года по программе капитального ремонта обновили 201 многоквартирный дом. В них поменяли лифты, отремонтировали инженерные коммуникации, привели в порядок фасады и кровлю. В программу 2020 года всего включено 242 дома.

Капитальный ремонт многоквартирных домов в Краснодаре набирает обороты. Если в 2018-м году отремонтировали 140 домов, то в 2021 году в плане уже 233 дома.

- Фонд на счете регионального оператора формируется из взносов, которые платят жители многоквартирных домов Краснодара. Региональная программа капитального ремонта рассчитана до 2043 года, - сообщили в администрации Краснодара.

Узнать, сколько средств на счету вашего дома и когда запланирован капремонт, можно на сайте регионального оператора.