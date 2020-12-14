В Туапсе из-за пожара в многоэтажке эвакуировали 10 человек

Вечером воскресенья 13 декабря в Туапсе произошел пожар в одной из квартир многоэтажки на улице Кроштадской. Сообщение диспетчерам пожарно-спасательного гарнизона поступило в 19:53.

Уже через семь минут на место прибыли первые подразделения – горела квартира на площади 20 квадратных метров.

Из здания эвакуировали 10 человек, а локализовали пожар в течение трех минут. В 20:06 огонь полностью потушили.

- К тушению пожара были привлечены от МЧС России 12 человека личного состава, 3 единицы техники. Пострадавших нет, - сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.