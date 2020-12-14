«С температурой – в изоляцию»: В Краснодарском крае возобновят работу обсерваторы

Курорты Краснодарского края ожидают наплыва туристов во время новогодних каникул. Глава региона Вениамин Кондратьев рассказал, что закрывать места отдыха не планируют, несмотря на непростую эпидобстановку.

На горнолыжных курортах не будет массовых гуляний, однако туристы смогут выйти на улицу. Главное – избежать скопления людей, чтобы все соблюдали рекомендации Роспотребнадзора.

Вместе с тем в Краснодарском крае возобновят работу обсерваторы. Тесты на коронавируса по прилету туристы сдавать не будут, но при симптомах ОРВИ и температуре их будут направлять в обсерваторы.

- Мы согласовали это с Роспотребнадзором, и просим туристов с признаками коронавируса, температурой не рисковать, не прилетать в Сочи. Потому что тогда вы приедете не на курорт, а в обсерватор. И это реально! – заявил Вениамин Кондратьев в интервью изданию Life.