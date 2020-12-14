Вениамин Кондратьев: 31 декабря в Краснодарском крае не будет выходным днем

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что 31 декабря 2020 года будет не выходным, а сокращенным рабочим днем.

При этом по всему краю будут отменены новогодние гуляния, а все кафе и рестораны должны закрыться в полночь.

- Мы должны обеспечивать безопасность, а 31 декабря — это начало праздников. И надо держать руку на пульсе. Для нас нет праздников, новогодних, рождественских, есть сезон, - рассказал Вениамин Кондратьев в интервью Life.

В период с 1 по 10 января в регионе ожидают около 400 тысяч туристов, возобновят свою работу обсерваторы.