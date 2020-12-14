В Армавире майор полиции получил выговор за использование шпионской ручки

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Старший оперуполномоченный отдела по контролю за оборотом наркотиков в Армавире получил выговор за использование шпионской шариковой ручки.

Ручку с видеокамерой обнаружили во время служебной проверки в рабочем столе 38-летнего майора. Капитан полиции оперативно-разыскной части собственной безопасности, проводивший ее, написал рапорт о находке.

- Материалы проверки были направлены в следственный комитет, для принятия решения о возбуждении уголовного дела по статье «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации», однако вина сотрудника полиции не была установлена, - сообщил «КП-Кубань» источник в правоохранительных органах.

В итоге майор полиции отделался выговором со стороны руководства.