Карасунские озера в Краснодаре стали прудами и перешли в городскую собственность

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Мэр Краснодара Евгений Первышов сообщил о том, что Карасунские озера получили статус «пруды». А это значит, что теперь водоемы перешли в ведение муниципалитета.

- Если это озера, то это федеральное имущество, и мы ничего не могли делать. Ни чистить, ни благоустраивать, ни содержать территорию вокруг. Не могли заниматься гидротехническими сооружениями, - объяснил глава города.

По итогам дополнительных исследований Карасуны получили новый статус и теперь их благоустройство и чистка – обязанности муниципалитета.

Глава Краснодара пообещал привлечь общественников и специалистов для комплексного изучения текущего состояния прудов и гидротехнических сооружений. В будущем они могут стать большой благоустроенной зоной отдыха для горожан.

- После оформления прав на земельные участки займемся регистрацией права муниципальной собственности. Затем можно будет рассматривать вопрос благоустройства прилегающей территории, - сказал директор департамента муниципальной собственности и городских земель Илья Павлов.