Прогноз стабильный: Краснодарский край и Краснодар улучшили свои позиции в кредитном рейтинге Moody's

Международное рейтинговое агентства Moody's повысило долгосрочный кредитный рейтинг Краснодарского края с Ba3 до Ba2, а Краснодара с B1 до Ba3. При это прогноз будущего рейтинга для региона и его столицы получил статус «стабильный».

- Рейтинговое агентство отмечает низкую долговую нагрузку города при сбалансированных бюджетных параметрах. В более долгосрочной перспективе положительное давление на рейтинг может оказать сокращение долговой нагрузки при сохранении позитивных бюджетных показателей, - сообщают в администрации Краснодара, отмечая, что город получил одну из самых высоких оценок среди городов страны.

Краснодарский край, несмотря на снизившиеся из-за пандемии доходы, смог сохранить умеренный уровень долга и приемлемые операционные показатели.

Улучшенный рейтинг повышает инвестиционную привлекательность региона, муниципальных и краевых ценных бумаг.