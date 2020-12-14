Коронавирус в Краснодарском крае: 14 декабря число больных COVID-19 увеличилось на 180

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Коронавирус в Краснодарском крае продолжает свое распространение. По данным регионального оперативного штаба 14 декабря COVID-19 подтвердился еще у 180 человек. Среди них дети и взрослые от одного года до 86 лет.

Больше всего новых случаев заражения выявлено в Краснодаре – 70, на втором месте Кущевский район – 16, еще 15 приходятся на Сочи.

- На сегодняшний день лечение от коронавирусной инфекции получают 7263 пациента, - сообщили в оперативном штабе.

Жертвами пандемии за все время в Краснодарском крае стали 713 человек. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 112 человек, еще пятеро – на ЭКМО.

Под медицинским наблюдением в поликлиниках по месту жительства находятся 9127 человек, включая 2915 детей.