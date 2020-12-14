За сутки в Краснодарском крае коронавирус унес жизни 10 человек

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Количество жертв пандемии в Краснодарском крае достигло 713. За минувшие сутки в оперативном штабе региона подтвердили смерть 10 пациентов с COVID-19. Все они находились в краевых ковидных госпиталях.

Умершим пациентам было от 43 до 95 лет. Летальные исходы, несмотря на все усилия медиков, фиксировали в СКИБ Краснодара, госпитале ветеранов войн краевого центра, третьей городской больнице Сочи, третьей инфекционной больнице Новороссийска, Крымской, Красноармейской, Усть-Лабинской и Лабинской ЦРБ.

В оперативном штабе отмечают, что течение болезни осложняли сопутствующие заболевания пациентов.