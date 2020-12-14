На главной площади Краснодара 31 декабря отключат экран и аттракционы

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Ситуацию с коронавирусом в Краснодаре эпидемиологи оценивают как стабильно напряженную. Медики не фиксируют резких вспышек заболевания. При этом в городе действуют масочный режим, ограничение времени работы кафе и ресторанов, запрет на проведение массовых мероприятий.

На главной площади города уже установили елку и аттракционы, однако они не будут работать 31 декабря.

- 31 декабря у нас многие полюбили встречу Нового года на Главной городской площади, когда звучат поздравления с главного экрана. Это большое скопление людей, что на сегодняшний день запрещено требованиями Роспотребнадзора. Поэтому 31 декабря сам экран не будет работать и аттракционная техника тоже. А с 1 января аттракционы опять будут включены, и люди смогут посещать Главную городскую площадь, - рассказал мэр Краснодара Евгений Первышов.