В Кадастровой палате Кубани рассказали, как ознакомиться с историей земельного участка

Фото мэрии Сочи

Кадастровая палата по Краснодарскому краю подготовила рекомендации, что делать, если собственнику необходимо ознакомиться с историей образования земельного участка.

Для того чтобы узнать историю образования недвижимого объекта вам потребуется обратиться с запросом о предоставлении копии документа, на основании которого сведения об объекте недвижимости были внесены в ЕГРН. Чтобы узнать из каких объектов недвижимости был образован интересующий вас объект недвижимости, а также, какие объекты образовались из него, необходимо заказать выписку из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, либо выписку из ЕГРН об объекте недвижимости. В разделе 1 данных выписок указаны кадастровые номера объектов недвижимости, из которых был образован объект (при наличии) и кадастровые номера образованных объектов недвижимости (при наличии).

Обратим внимание, что выписка об объекте недвижимости содержит не только информацию о различных обременениях и о правообладателях, а также наиболее полную информацию о содержании ограничений. В данной выписке описаны основания, по которым на недвижимый объект возникло то или иное обременение. Выяснить, почему же все-таки у интересующего вас объекта имеются обременения можно в разделе «содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости».

Виды обременений в выписке по объекту недвижимости могут быть следующими: ипотека, арест, запрет, правопритязания, договоры участия в долевом строительстве, а также заявленные в судебном порядке права требования, возражения в отношении зарегистрированного права, информация о наличии решения об изъятии объекта для государственных и муниципальных нужд, о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя, о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения и многое другое.

В данной выписке описаны основания, по которым на недвижимый объект возникло то или иное обременение. Выяснить, почему же все-таки у интересующего вас объекта имеются обременения можно в разделе «содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости».

Приведем пример самой популярной причины, из-за которой возникают ограничения в использовании земельного участка. Если на самом земельном участке или в его границах проходит линия электропередач, он автоматически попадает в категорию «ограничение в использовании».

Возведение каких-либо построек на таком участке запрещено. Чтобы построить дом на данном участке в этом случае собственнику потребуется получить разрешение от конкретной организации, которая занималась, прокладываем линий электропередач.

- При подготовке выписки по объекту недвижимости специалисты Кадастровой палаты готовят подробные разъяснения со ссылками на законодательство, подтверждая тем самым законные основания по которым у недвижимого объекта возникло ограничение в использовании,- сообщили в организации.

С помощью данной выписки вы сможете поверить «родословную» объекта и оценить все риски при заключении сделки по приобретению земельного участка.

Чтобы получить выписку из Единого государственного реестра недвижимости можно обратиться в любой из офисов МФЦ, либо воспользоваться сервисом Росреестра (http://rosreestr.gov.ru), а также направить запрос в виде бумажного документа по почте на адрес: ул. Сормовская, 3, г. Краснодар, Краснодарский край, 350018.