В Сочи охранник магазина разбил посетителю машину за визит без маски

Житель Сочи сообщил в полицию, что охранник магазина разбил ему автомобиль за то, что он вошел в торговый зал без маски. Инцидент пострадавший снял на видео.

Он рассказал, что зашел в магазин без маски, из-за чего ему отказали в обслуживании. После этого он сел в свой автомобиль, но на него набросился охранник и разбил боковое стекло. Водитель получил травмы от осколков, попавших ему в лицо.

- Пострадавший мужчина обратился в полицию. Проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в УВД Сочи.