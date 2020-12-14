В Геленджике началось строительство моста через реку Адерба на трассе М4 «Дон»

Фото: ГК Автодор

В «Автодоре» рассказали о ходе масштабной реконструкции трассы М4 «Дон» в районе Геленджика. Начато строительство моста через реку Адерба, здесь уже возводят опоры.

Продолжается строительство путепровода, который соединит с трассой поселок Дивноморское. После завершения работ выезд со стороны населенного пункта в Геленджик и обратно станет безопаснее, также водители смогут использовать сооружение для разворота.

На участке с 1513-го по 1517-й километр строят подземный пешеходный переход, продолжается возведение путепровода на Голубую бухту и эстакады на пересечении с улицей Луначарского.

- Всего возле Геленджика будет пять транспортных развязок, которые позволят увеличить пропускную способность трассы М-4, улучшить экологическую обстановку в регионе и повысить безопасность движения за счет разделения транспортных и пешеходных потоков, - уточнил в ГК «Автодор».