СК в Успенском районе проверяет обстоятельства гибели на пожаре 60-летнего мужчины

Фото СУ СК по краю

Средь бела дня 12 декабря огонь запылал в частном жилом доме в селе Коноково Успенского района. Увидев пламя, вырывающееся из окон, соседи тут же вызвали пожарных. Прибыв на место, пожарные расчеты за 20 минут справились с возгоранием.

При осмотре дома в нем было обнаружено тело 60-летнего хозяина. Как предполагают пожарные, дом мог загореться из-за неосторожного обращения с огнем,- мужчин мог заснут с непотушенной сигаретой. Проверкой обстоятельств гибели владельца дома занялся СК.

-Новокубанским межрайонным следственным отделом СКР по Краснодарскому краю организована доследственная проверка по сообщению о пожаре в одном из домов, расположенных в селе Коноково Успенского района, в результате которого погиб 60-летний местный житель,- сообщает СУ СК по краю.

Сейчас назначены пожаротехническая и судебно-медицинская экспертизы.