Сборная Темрюкского района стала победителем первенства Краснодарского края по баскетболу

Победители первенства края - сборная Темрюкского района

В пансионате «Звездный» Абрау-Дюрсо завершилось первенство Краснодарского края по баскетболу. В турнире участвовали команды юношей 2004 года рождения и младше из Новороссийска, Абинска, Сочи, Краснодара, а также Темрюкского, Усть-Лабинского и Тимашевского районов. За золотые медали развернулась нешуточная борьба.

По ходу группового этапа о своих чемпионских притязаниях заявили команды Усть-Лабинска и Краснодара. В полуфинале борьбу усть-лабинцам навязала сборная Новороссийска, но потерпела поражение 48:45.

Во втором полуфинале открылась сенсация турнира. Сборная Темрюкского района смогла переиграть команду Краснодара – 64:58.

В финале темрючане взяли реванш у сборной Усть-Лабинска за поражение на групповом этапе и стали победителями первенства края – 67:56. А бронзовые награды завоевал Краснодар.

- По накалу страстей было видно, что ребята соскучились по баскетболу! Мы уже получаем обратную связь, что организация мероприятия была на самом высоком уровне, - отмечает Сергей Костин – вице-президент Федерации баскетбола Краснодарского края, - все матчи проходили в упорной борьбе, и результат оказался несколько неожиданным. Хочу поздравить команду Темрюка с заслуженной победой.

Соревнования прошли без зрителей из соображений безопасности, на них могли присутствовать только организаторы и участники турнира. Родители и друзья спортсменов могли следить за видеотрансляциями.

Лучшим игроком Первенства Краснодарского края по баскетболу среди юношей 2004 года признан Кирилл Фоменко из Темрюка.

Следующие соревнования Краснодарского края по баскетболу стартуют уже в эту среду. Там же в пансионате «Звездный» в поселке Абрау-Дюрсо пройдут матчи юношей 2007 года рождения.