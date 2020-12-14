В 2020 году собственные доходы Краснодарского края составят более 285 млрд рублей

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На Кубани в лучшую сторону пересмотрен прогноз поступлений собственных доходов в бюджет. По словам вице-губернатора Игоря Галася, в краевую казну удалось привлечь уже более 265 млрд рублей.

При этом по НДФЛ этот результат даже на 4 % выше, чем в «доковидном» 2019 году.

Устойчивые положительные темпы роста показали также упрощенная система налогообложения и транспортный налог. При этом в начале года выпадающие доходы превышали сумму в 30 миллиардов рублей.

– Меры поддержки реального сектора экономики и бизнеса позволили исполнить бюджет по доходам. Последние три месяца мы фиксируем стабильный рост собственных доходов. Это позволило пересмотреть оценку поступлений по итогам года. Наш новый прогноз: собственные доходы консолидированного бюджета края составят более 285 млрд рублей,, – отметил Игорь Галась.

Сбалансированными остаются также бюджеты городов и районов региона.

– Муниципалитетам из краевого бюджета были предоставлены дотации , что позволило своевременно выполнять все расходные обязательства и не сокращать финансирование социально-значимых мероприятий, – подчеркнул вице-губернатор.

По данным на середину декабря, 31 район края показывает рост собственных доходов. Наиболее высоких результатов удалось достичь в Геленджике, Горячем Ключе, Выселковском, Крыловском и Усть-Лабинском районах.