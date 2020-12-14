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Когда Краснодар сыграет в Лиге Европы весной 2021 года: определены даты поединков

Первый матч российский клуб проведет дома
Дмитрий РАЗУМЕЦ
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Когда Краснодар сыграет в Лиге Европы весной 2021 года: определены даты поединков Фото: пресс-служба ФК Краснодар

Когда Краснодар сыграет в Лиге Европы весной 2021 года: определены даты поединков Фото: пресс-служба ФК Краснодар

Стало известно расписание матчей «Краснодара» на стадии 1/16 финала Лиги Европы.

Жеребьевка турнира прошла 14 декабря в штаб-квартире УЕФА в Ньоне. «Быки» попали в число несеянных команд. Соперником «быков» стало «Динамо Загреб».

Расписание матчей «Краснодара» в Лиге Чемпионов в феврале 2021

1-й матч: 18 декабря. Краснодар - Динамо Загреб. Начало в 20:55

2-й матч: 25 декабря. Динамо Загреб - Краснодар. Начало в 23:00