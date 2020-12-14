В Сочи квартирант перевел себе 120 тысяч рублей со счета 75-летней хозяйки квартиры

Фото Светланы Маковеевой

В дежурную часть полиции УВД Сочи с заявлением обратилась 75-летняя жительница курорта. Пенсионерка недосчиталась 120 тысяч рублей на своем счету в банке.

Оперативники взялись за расследование дела и быстро выяснили, что со счета женщины периодически пересылаются на сторонние счета крупные суммы. Полицейские также выяснили, что недавно у нее снимал жилье приезжий мужчина. Затем он съехал, но периодически приходил к пенсионерке в гости.

35-летнего гостя курорта задержали на другой съемной квартире и доставили в отдел полиции.

Так мужчина признался, периодически брал «позвонить» телефон своей бывшей квартирной хозяйки. И во время этих «звонков» переводил деньги с ее счета на свой.

- Сейчас следственным подразделением УВД Сочи в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.