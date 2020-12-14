В нижнем ярусе кафедральном собора Андрея Первозванного в Геленджике прошла первая служба

Фото: пресс-служба администрации Геленджика.

В нижнем ярусе кафедральном собора Андрея Первозванного прошла первая служба. Воскресное богослужение прошло в день памяти святого – первого из 12-и учеников Иисуса Христа. Примечательно, что стены нижнего храма расписаны вручную, а среди изображений можно встретить Геленджикскую бухту.

Богослужение провел Епископ Новороссийский и Геленджикский Феогност. Во время церковного таинства строго соблюдались эпидемиологические требования санитарного ведомства. Все прихожане были в масках, соблюдали социальную дистанцию, а служители храма протирали иконы антисептиками.

Фото: пресс-служба администрации Геленджика.

Напомним, торжественная закладка первого камня состоялась в 2014 году. Автором проекта собора стал архитектор Вячеслав Ижиковым, автор многих православных церквей. Андреевский собор выполнен во владимиро-суздальском стиле. Расположен он при въезде в город, на возвышенности, откуда открывается потрясающий вид на город-курорт.