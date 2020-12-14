Без купюр: кубанцы предпочитают расплачиваться с помощью смартфонов

Покупатели в кубанских магазинах все больше отдают предпочтения безналичным способам оплаты покупок. К такому выводу пришли эксперты МТС, проанализировав обезличенные данные держателей банковских карт. Оказалось, что в 2020 году по сравнению c 2019 и 2018-годами уже треть покупателей оплачивали покупки с помощью мобильных сервисов. Перевод денежных средств с помощью смартфонов увеличился до 31%.

Возросшая популярность бесконтактной оплаты офлайн-магазинах и онлайн-платежей в интернете объясняется просто. В связи с риском заражения новой коронавирусной инфекцией Банк России рекомендовал жителям страны избегать использования наличных денег, как возможного источника заражения. Кроме того, на многих сайтах и в мобильных приложениях появилась функция pay-сервисов,

Как и прежде, максимальное число покупок кубанцы совершили в супермаркетах и продовольственных магазинах. Помимо этого в 2020 году более чем вдвое возросла популярность бесконтактной оплаты телекоммуникационных услуг, товаров для дома и авторемонтных работ.