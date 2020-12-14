В 2020 году по нацпроекту «Здравоохранение» на Кубани открылись 8 центров амбулаторной онкопомощи

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Общее финансирование по профильному нацпроекту «Здравоохранение» в 2020 году на Кубани стало рекордным, и составило 7,7 млрд рублей.

Из них 2,5 млрд рублей направлено на строительство нового корпуса детской краевой клинической больницы в Краснодаре а 460 мест на площади Победы. Ход строительства контролируется лично губернатором Вениамином Кондратьевым.

Годовой план работ по объекту выполнен, готовность здания сейчас составляет 35%. Открыться новый корпус должен в середине 2022 года.

Значительные средства- более 2 млрд рублей, выделены на борьбу с онкозаболеваниями.

Поликлиники и больницы региона в 2020 году уже получили более 230 единиц самого современного оборудования

- Это аппаратура КТ, МРТ, маммографы, аппараты для лучевой терапии и УЗИ, эндоскопическое оборудование. Оставшаяся техника поступит во второй половине декабря,- сообщает региональный Минздрав.

Также с начала 2020 года в крае открылись восемь центров амбулаторной онкопомощи.