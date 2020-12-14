В СК подтвердили, что тело, найденное неподалеку от Новороссийска, принадлежит Акшину Гусейнову

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Следственный комитет днем 14 декабря подтвердил, что обнаруженное на пляже неподалеку от Новороссийска тело мужчины принадлежит 32-летнему Акшину Гусейнову, которого почти четверо суток разыскивали за жесткое убийство девушки и ее малолетнего брата в окрестностях Армавира.

Как отмечают в СК, обнаружить тело помогла полученная от специалистов и проанализированная следователем схема течений в море, которая указывала на то, что тело фигуранта, в случае его гибели, может быть обнаружено в районе Новороссийска.

- Сегодня, 14 декабря 2020 года на берегу, недалеко от одного из причалов в Южном районе города Новороссийска было обнаружено тело подозреваемого в совершении особо тяжких преступлений,- сообщает СУ СК по краю.

Сейчас на месте работает следователь. По уголовному делу продолжается проведение следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.