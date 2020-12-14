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В Адыгее перед судом предстанет мужчина за ложный донос на полицейских

Житель Майкопа оболгал полицию за якобы сломанную при задержании руку
Михаил КОНСТАНТИНОВМихаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото Светланы Маковеевой

Фото Светланы Маковеевой

В конце августа 2020 года полицейские в Майкопе доставили в отделение изрядно выпившего мужчину со сломанной кистью правой руки.

В больнице, куда мужчину доставили на осмотр к травматологу, он сообщил, что сломал кисть еше около трех дней назад, что и было подтверждено экспертизой.

Затем, у же находясь в камере для административно задержанных, мужчина внезапно передумал, и написал заявление, в котором указал, что руку ему сломали сами полицейские при задержании. Таким образом задержанный фактически стал автором ложного доноса.

-Следственным отделом по г. Майкопу СКР по Республике Адыгея завершено расследование уголовного дела по обвинению местного жителя в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.306 УК РФ (заведомо ложный донос),- сообщает СУ СК по Адыгее.

Дело направлено в суд. Обвиняемому грозит до трех лет лишения свободы.

Криминал