В Адыгее перед судом предстанет мужчина за ложный донос на полицейских

Фото Светланы Маковеевой

В конце августа 2020 года полицейские в Майкопе доставили в отделение изрядно выпившего мужчину со сломанной кистью правой руки.

В больнице, куда мужчину доставили на осмотр к травматологу, он сообщил, что сломал кисть еше около трех дней назад, что и было подтверждено экспертизой.

Затем, у же находясь в камере для административно задержанных, мужчина внезапно передумал, и написал заявление, в котором указал, что руку ему сломали сами полицейские при задержании. Таким образом задержанный фактически стал автором ложного доноса.

-Следственным отделом по г. Майкопу СКР по Республике Адыгея завершено расследование уголовного дела по обвинению местного жителя в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.306 УК РФ (заведомо ложный донос),- сообщает СУ СК по Адыгее.

Дело направлено в суд. Обвиняемому грозит до трех лет лишения свободы.