В Ленинградском районе Кубани капитально отремонтировали сельский Дом культуры

Фото администрации КК

Ремонт ДК в хуторе Западном Ленинградского района края проведен в рамках региональной программы «Развитие культуры».

Здание сельского клуба ни разу капитально не ремонтировалось с момента своего появления здесь в 1966 году.

На капитальный ремонт из краевого и местного бюджетов выделено более 8 млн рублей. В результате, ДК полностью преобразился.

В здании заменили кровлю, окна, двери, полы, систему отопления, обновили фасад.

Здесь установлена новая система водоснабжения и электроосвещение. Рядом с ДК благоустроена территория.

-Теперь это современный центр культурной жизни села. Где появились комфортные условия и технические возможности и для досуга, и для занятий творчеством, – написал губернатор Вениамин Кондратьев в соцсетях..

В рамках профильного нацпроекта «Культура» в этом году на ремонт 11 ДК на Кубани выделено более 43 млн рублей.