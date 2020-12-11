Депутаты Заксобрания Кубани утвердили бюджет региона на трехлетний период

Фото: пресс-служба ЗСК Фото: Архив "КП"

Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края утвердили бюджет на ближайшие три года – 2021, 2022, 2023.

Как уточнил председатель комитета по финансово-бюджетной, налоговой и экономической политике Николай Кравченко, ко второму чтению на основании письма главы администрации края комитетом подготовлена таблица поправок, которыми предусматривается увеличение за счет средств федерального бюджета доходов и расходов краевого бюджета на очередной финансовый год на 5,3 млрд рублей. При этом, как указано в документе, общий объем доходов составит 294 млрд руб. На плановый период 2022 и 2023 годов бюджет прирастет на 4,7 млрд рублей и на 13,9 млрд рублей соответственно.

Представленный законопроект прокомментировал спикер ЗСК Юрий Бурлачко. Он отметил, что в проекте учтены предложения, поступившие от профильных комитетов, фракций политических партий в парламенте. После их включения в проект закона программные расходы на 2021 год увеличатся относительно принятых в первом чтении на 7,2 млрд рублей.

Особое внимание уделили социальны обязательствам. Например, программа «Развитие здравоохранения» в ходе подготовки ко второму чтению увеличилась почти на 3,5 млрд руб. Эти дополнительные средства пойдут на модернизацию первичного звена кубанского здравоохранения.

«Муниципалитеты получат почти полмиллиарда субвенций на строительство объектов здравоохранения, ФАПов, амбулаторий и офисов врача общей практики. Будет продолжено строительство важных объектов здравоохранения, о которых при первом чтении говорил губернатор Вениамин Иванович Кондратьев. Это лечебно-диагностический корпус детской краевой больницы, вторая очередь ККБ имени Очаповского и другие, - добавил Юрий Бурлачко.

Глава краевого парламента выразил уверенность в том, что, как прогнозировал в ходе первого чтения губернатор, достаточно быстро появятся возможности ликвидации бюджетного дефицита.

- Бюджет на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов предусматривает меры, направленные на рост наших базовых отраслей: АПК, промышленности, курортно-туристской сферы. Так, госпрограмма «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края» увеличена ко второму чтению более чем на 700 миллионов и в целом составит порядка 10 миллиардов рублей. Поддерживая и развивая обозначенные отрасли, мы должны реализовать главную задачу - компенсировать экономические потери этого года и далее выйти на траекторию устойчивого роста, - обозначил позицию спикер ЗСК Юрий Бурлачко.