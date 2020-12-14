В 2020 году в Сочи привлечено в 4 раза больше инвестиций, чем в 2019

Фото мэрии Сочи

С начала 2020 года мэрия Сочи заключила инвестиционных соглашений на общую сумму 36,9 миллиардов рублей. Для сравнения, в 2019-м размер инвестиций составил всего 9,7 миллиардов.

- Развитие инфраструктуры и благоустройство общественных территорий – одно из приоритетных направлений для нас. Это не только создание комфортной городской среды, но и новые рабочие места. Важно информировать жителей о планах и сроках строительства, а также предусмотреть грамотную транспортную логистику и подведение коммуникаций к возводимым объектам, – отметил глава Сочи Алексей Копайгородский. В перечень новых проектов уже входят строительство спортивного супермаркета сети «Decathlon» и торгового комплекса марки «Леруа Мерлен».

Кроме того, на курорте будут реконструированы и построены новые гостиницы. В частности, трех- четырех- и пятизвездочные отели появятся в Лазаревском и Адлерском районе, гостиницу «Приморская» в Центральном районе Сочи вскоре ждет масштабная реставрация. Также запланированы благоустройство набережной реки Кудепста и реновация территорий бывших промышленных предприятий города: «ЗСМ» в Центральном районе, адлерского «ЗЖБИ» и «Адлерской птицефабрики».

Привлечение инвестиций планируется и для строительства новых школ, детских садов и спортивно-оздоровительных учреждений. В работе находятся проекты по размещению «умных остановок», организации парковок и бесплатной сети Wi-Fi в городе.