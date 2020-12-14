На Кубани заключено первое соглашение о защите и поощрении капиталовложений

Фото администрации КК

Производительность нового хозяйства будет около 38,4 тысяч тонн овощей в год. Объем инвестиций составляет 6,4 млрд рублей. Первая очередь комплекса уже построена. После начала ее работы в районе появилось почти 500 новых рабочих мест. А далее, после выхода на проектную мощность это число увеличится до тысячи. Завершится строительство в конце следующего года.

Краевые власти, стремясь поддержать инвестора, заключили с ним соглашение.

–Это предусматривает для инвесторов неизменность условий по землепользованию, градостроительной деятельности и ряду налогов – на прибыль, имущество, транспорт, срокам уплаты и порядку возмещения НДС – а также предполагает субсидии на строительство инфраструктуры, – рассказал вице-губернатор Александр Руппель.

По данным администрации региона, вскоре планируется подписать еще одно подобное соглашение - на сей раз на сумму около 26 млрд рублей.