«Краснодару» поможет дружба с ЦСКА: бывший пресс-атташе сборной России о жеребьевке Лиги Европы Фото: пресс-служба ФК Краснодар

«Краснодар» узнал своего соперника по плей-офф Лиги Европы. На стадии 1/16 финала еврокубка российский клуб встретится с «Динамо Загреб». Бывший пресс-атташе сборной России по футболу Илья Казаков убежден, «быки» выйдут в следующий раунд турнира благодаря помощи столичного ЦСКА, который дважды встречался с хорватами на групповом этапе еврокубка.

– Многие игроки переболели (коронавирусом) в Краснодаре. Иммунные тела есть. Футболисты основной группы должны быть в распоряжении Мусаева весной, – говорит Казаков сайту «КП» – Кубань. – Я думаю, что «Краснодар» имеет возможность лучше узнать «Динамо», чем соперник изучить «быков». Есть такое понятие, как общение и дружба между клубами. Я думаю, что ЦСКА все материалы по сопернику предоставит. Стилистически это удобный соперник для российского клуба: «Динамо» не будет закрываться. ЦСКА проиграл из-за невезения, усталости. «Краснодар» сейчас команда другого уровня и возможностей. Я думаю, что они должны выходить в следующий раунд.

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