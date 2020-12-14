Энергетики увеличили мощность инфекционного госпиталя в Красноармейском районе

Фото: ПАО «Россети Кубань».

Компания «Россети Кубань» проводит масштабную социальную работу в период пандемии. Главной ее целью является облегчить труд медицинских сотрудников и обеспечить надежное энергоснабжение на социально-значимых объектах. В рамках этой работы энергетики Славянского филиала компании на 209 кВт увеличили мощность межрайонного инфекционного госпиталя в Красноармейском районе. Для этого специалисты в рекордно сжатые сроки построили новую комплектную трансформаторную подстанцию.

Благодаря этому энергетики смогли не только увеличить мощность медучреждения, но и повысить качество и надежность электроснабжения Центральной районной больницы в станице Полтавская.

В ходе работ специалисты демонтировали устаревшее оборудование и провели реконструкцию 47 метров высоковольтной воздушной линии электропередачи. Дополнительно сотрудники Славянского филиала установили семь опор ЛЭП и произвели монтаж более 200 метров самонесущего изолированного провода.

Стоит отметить, что все работы специалисты выполнили за сутки, и за это время ни на минуту не прекращалось энергоснабжение инфекционного госпиталя. При этом энергетики четко соблюдали санитарные требования Роспотребнадзора.

Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции клиентские центры компании «Россети Кубань» продолжают работу в онлайн-формате. Подать заявку на технологическое присоединение и увеличение мощности можно в электронном виде через Единый портал электросетевых услуг Портал-ТП.рф или онлайн-сервис СветлаяСтрана.рф. Телефон горячей линии ПАО «Россети Кубань» – 8-800-220-02-20 (звонок на территории России бесплатный).