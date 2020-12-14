Сотрудники Росгвардии уничтожили 13 обнаруженных на Кубани боеприпасов времен Великой Отечественной войны

Фото Росгвардии по краю

На минувшей неделе взрывотехники ОМОН Росгвардии по Краснодарскому краю обследовали и уничтожили 13 боеприпасов периода войны, обнаруженных в Тихорецке, Славянском и Крымском районах региона.

Среди них – разнокалиберные артиллерийские снаряды, минометные мины и граната Ф-1 – все изрядно проржавевшие.

В Крымском районе местные жители обнаружили на обочине сельской трассы 88-мм минометные мины и гранату Ф-1. Кроме того, в районе хутора Новоукраинского сельчане нашли еще шесть боеприпасов во время сельхозработ.

Два боеприпаса – 122-мм артиллерийский снаряд и 82-мм минометную мина обнаружены во время земляных работ прямо около одного из частных домов. При аналогичных обстоятельствах снаряд обнаружил житель Тихорецка. В Славянском районе рабочими при выполнении дорожно-строительных работ был обнаружен 122-мм артиллерийский снаряд.

- Специалисты Росгвардии с соблюдением мер безопасности уничтожили все найденные боеприпасы,- сообщает пресс-служба Росгвардии по краю.