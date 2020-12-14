Режим повышенной готовности на Кубани продлен до 31 декабря

Фото администрации КК

Жители и гости края, по-прежнему должны носить маски в местах массового скопления людей. Это касается объектов торговли, организаций бытового обслуживания, вокзалов , аэропортов, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах, а также при нахождении на улице.

Все организации края и бизнес-структуры обязаны обеспечить соблюдение масочного режима работниками и посетителями учреждений. По-прежнему все жители и гости Кубани должны соблюдать социальную дистанцию в полтора метра.

Новым постановлением сохраняется запрет на проведение массовых зрелищных и развлекательных мероприятий. А вот число участников деловых мероприятий все так же ограничивается количеством не более, чем в 100 человек.

Жителям с болезнями органов дыхания, диабетом, сердечно-сосудистыми и иными хроническими заболеваниями рекомендуется соблюдать режим самоизоляции.

- Этот режим предписан и всем гражданам в возрасте старше 65 лет,- отмечается в документе.

Как ранее сообщалось, 14 декабря на Кубани зафиксировано 180 новых случаев заболевания COVID 19. По данным регионального Минздрава, за период с начала пандемии болезнь унесла жизни 713 жителей региона.