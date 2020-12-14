На Кубани провели комплексные исследования около 30 памятников военной истории

Фото администрации КК

В 2020 году за счет краевого бюджета в регионе проведены комплексные историко-архитектурные исследования памятников военной истории. Обследованы ,например, захоронения советских воинов в районе Армавира, обелиска погибшим в годы ВОВ, расположенного у ДК станицы Новощербиновской.

Власти региона утвердили охранный статус более 30 объектов культурного наследия. Это, в свою очередь, дает возможность провести их реставрацию.

– Многие памятные сооружения на Кубани создавались в послевоенные годы из недолговечных материалов – гипса, бетона, гранитной крошки, но они по-настоящему дороги людям. Утверждая предметы охраны памятников, мы сохраняем их подлинные особенности, имеющие историческую ценность, – рассказал вице-губернатор Сергей Болдин.

Кроме того, в 2020году документально определены границы территорий 28 памятников военной истории

На Кубани насчитывается почти полторы тысячи памятников военной истории.