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На Кубани стали меньше нарушать правила режима повышенной готовности

Число выписанных за нарушения протоколов сокращается
Михаил КОНСТАНТИНОВМихаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото администрации КК

Фото администрации КК

Как ранее сообщалось, решением губернатора Кубани режим повышенной готовности в регионе продлен до 31 декабря . Краевые власти отмечают, что соблюдать установленный режим жители края стали более аккуратно.

– Большинство жителей края стали соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Об этом свидетельствует снижение более чем на 10% количества составленных протоколов об административных правонарушениях, – рассказал заместитель руководителя региона Игорь Чагаев.

Вице-губернатор также отметил , что за минувшую неделю составлено 2249 протоколов. А всего с ноября этого года составлено более 12 тыс. протоколов об административных правонарушениях.

Из них большая часть выписана более правоохранительными органами-около 11 тысяч. Роспотребнадзором составлены почти 600 и органами исполнительной власти края – более 500 протоколов.