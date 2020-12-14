На Кубани стали меньше нарушать правила режима повышенной готовности

Фото администрации КК

Как ранее сообщалось, решением губернатора Кубани режим повышенной готовности в регионе продлен до 31 декабря . Краевые власти отмечают, что соблюдать установленный режим жители края стали более аккуратно.

– Большинство жителей края стали соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Об этом свидетельствует снижение более чем на 10% количества составленных протоколов об административных правонарушениях, – рассказал заместитель руководителя региона Игорь Чагаев.

Вице-губернатор также отметил , что за минувшую неделю составлено 2249 протоколов. А всего с ноября этого года составлено более 12 тыс. протоколов об административных правонарушениях.

Из них большая часть выписана более правоохранительными органами-около 11 тысяч. Роспотребнадзором составлены почти 600 и органами исполнительной власти края – более 500 протоколов.