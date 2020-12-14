Цифровое партнерство: «Ростелеком» и «Россети Кубань» подписали соглашение о сотрудничестве

Фото: Ростелеком.

«Ростелеком» и «Россети Кубань» заключили соглашение о стратегическом партнерстве по внедрению технологий промышленного интернета, реализации проектов по управлению удаленными объектами электросетевой инфраструктуры и разработке цифровых сервисов для автоматизации передачи электроэнергии. Подписи на документе поставили директор Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Поляков и генеральный директор ПАО «Россети Кубань» Сергей Сергеев.

«История нашего сотрудничества насчитывает более 30 лет. Вместе мы прошли путь от использования медных проводов до оптических линий связи, облачных решений и цифровых подстанций различной мощности. Подписав соглашение, мы планируем активно развивать ИТ-технологии в энергетическом комплексе. Это позволит нашим компаниям повысить эффективность работы и оказывать более широкий спектр услуг», — отметил директор Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Поляков.

Компании давно сотрудничают, сообща обеспечивая население Краснодарского края и Республики Адыгея доступной цифровой связью. Только в этом году 15 тысяч абонентов получили доступ к быстрому интернету благодаря электросетевой инфраструктуре, на опорах которой сотрудники «Ростелекома» разместили оптический кабель. Также при активном содействии «Россетей Кубани» в текущем году был реализован федеральный проект по устранению цифрового неравенства. В труднодоступных и удаленных районах технические специалисты «Ростелекома» проложили оптические линии по опорам ЛЭП общей протяженностью 1,8 тысяч км. В результате в 192 населенных пунктах Краснодарского края и республики Адыгея появились точки беспроводного доступа в интернет, более 40 тысяч жителей получили возможность бесплатно пользоваться этой услугой.

«В этом году вместе с коллегами из “Ростелекома” мы реализовали пилотный проект по организации цифровых каналов связи и сети передачи данных для нужд нашего Адыгейского филиала. В этом проекте объединены в единую сеть 15 подстанций. Для его реализации было построено 12 км новой сетевой инфраструктуры. Использование оптики нашего партнера, крупнейшего провайдера цифровых решений в стране, позволяет вести онлайн-мониторинг и управлять важными энергетическими узлами в режиме реального времени», — отметил генеральный директор ПАО «Россети Кубань» Сергей Сергеев.

Учитывая успешный опыт внедрения пилотного проекта в Адыгее, в будущем году компании планируют тиражировать его и на другие территории. Еще один масштабный проект, который начнется в 2021 году, предусматривает совместную проработку и внедрение системы удаленного сбора данных с устройств учета энергопотребления. Продолжится работа и по устранению цифрового неравенства в малонаселенных пунктах Кубани и республики Адыгея, для чего будет задействовано еще около 800 км инфраструктуры электросетевой компании. Кроме того, в ближайшем будущем «Россети» планируют использовать в своей работе мощности дата-центров, решения информационной безопасности и облачные сервисы национального цифрового провайдера.

В сотрудничестве с крупнейшими российскими отраслевыми компаниями, «Ростелеком» сегодня выступает на территории Кубани и Адыгеи ключевым исполнителем федеральных целевых программ по цифровизации. Национальный провайдер развивает системы умных городов, модернизирует уличное освещение, обеспечивает доступность цифровых услуг для жителей отдаленных районов, разрабатывает смарт-решения для роста эффективности крупных компаний, малого и среднего бизнеса, подключает жилые комплексы к экосистеме цифровых сервисов, на постоянной основе выступает телеком-партнером знаковых региональных мероприятий и событий.