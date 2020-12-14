15 декабря в Краснодаре открываются десятки елочных базаров

Фото мэрии Краснодара

Целых 56 елочных базаров начинают работу в Краснодаре с 15 декабря. Как сообщает мэрия краевого центра, торговля будет вестись с соблюдением всех санитарных требований на рынках, построенных из легких конструкций.

Всего будут работать 78 торговых точек. Работа базаров будет вестись ежедневно с 8 до 22 часов., вплоть до самого предновогоднего 31 декабря.

- Базары украсят праздничными вывесками, флажками и световыми гирляндами. Для создания новогодней атмосферы продавцы будут встречать покупателей в костюмах Деда Мороза и Снегурочки,- рассказали в мэрии Краснодара.

Новогодние ели, пихты и сосны везут в столицу Кубани из Пензенской, Саратовской и Оренбургской областей, а также Пермского края.

Пихты будут самыми дорогими-от 700 рублей за метр. Дешевле всего елка-от 500 рублей за метр. Средними цены будут на сосны-около 600 рублей за дерево.

Продавцы неплохо подготовились к велениям времени - на елочных базарах можно будет заказать и доставку деревьев на дом.