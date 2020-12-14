Жительница Сочи заявила в полицию на соседа, обнаружившего на своем участке «священные камни»

Фото Светланы Маковеевой

С несколько странным заявлением в полицию обратилась жительница Лазаревского района Сочи. Женщина сообщила полицейским о загадочных событиях, происходящих на участке у ее соседа.

Как следует из заявления, мужчина соорудил у себя строение, которое именует церковью, а также сообщил ей о том, что у него на участке имеются еще и некие «священные камни».

Бдительную соседку также настораживают постоянные визиты в помещение на участке напротив многочисленных незнакомых посетителей.

- В настоящее время решается опрос о проведении проверки по заявлению местной жительницы,- сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах региона.