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Вениамин Кондратьев подписал постановление о продлении режима повышенной готовности

Опубликовано постановление главы региона о продлении режима повышенной готовности на Кубани
Зоя ВИШНЕВАЯ
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Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев подписал новое постановление о продлении режима повышенной готовности в регионе до 31 декабря. Данный документ – реакция власти на эпидемиологическую обстановку. Чтобы не допустить ухудшение ситуации по заболеваемости коронавирусом, было принято решение не ослаблять существующие ограничения.

- Сохраняется запрет на проведение развлекательных мероприятий с присутствием зрителей, - сообщили в пресс-службе администрации региона.

Представитель пресс-службы напомнила, что по-прежнему под запретом остаются деловые мероприятия, в которых участвуют более 100 человек.

Под особым вниманием группа риска: люди старше 65 лет, хронические больные с патологией органов дыхания и сердечно-сосудистой системы, диабетом и другими хроническими недугами. Им предписано соблюдать режим самоизоляции.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, какие ограничения будут действовать на Новый год 2021 в Краснодарском крае. Что запрещено, а что разрешено (подробности).

Постановление главы региона

Постановление главы региона

Постановление главы региона

Постановление главы региона

Постановление главы региона

Постановление главы региона

Постановление главы региона

Постановление главы региона

Постановление главы региона

Постановление главы региона