Вениамин Кондратьев подписал постановление о продлении режима повышенной готовности

Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев подписал новое постановление о продлении режима повышенной готовности в регионе до 31 декабря. Данный документ – реакция власти на эпидемиологическую обстановку. Чтобы не допустить ухудшение ситуации по заболеваемости коронавирусом, было принято решение не ослаблять существующие ограничения.

- Сохраняется запрет на проведение развлекательных мероприятий с присутствием зрителей, - сообщили в пресс-службе администрации региона.

Представитель пресс-службы напомнила, что по-прежнему под запретом остаются деловые мероприятия, в которых участвуют более 100 человек.

Под особым вниманием группа риска: люди старше 65 лет, хронические больные с патологией органов дыхания и сердечно-сосудистой системы, диабетом и другими хроническими недугами. Им предписано соблюдать режим самоизоляции.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, какие ограничения будут действовать на Новый год 2021 в Краснодарском крае. Что запрещено, а что разрешено (подробности).

Постановление главы региона

Постановление главы региона

Постановление главы региона

Постановление главы региона