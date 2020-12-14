На Кубани на карантин из-за коронавируса отправлено более 11 тысяч школьников

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции на онлайн обучении находятся более 11 тысяч школьников.

- Это 1,6% от общего числа учащихся в общеобразовательных учреждениях региона, - сообщили в оперативном штабе региона.

В числе закрытых школа №79 в Краснодаре, школа №25 в Усть-Лабинском районе и коррекционная школа станицы Калининской.

Не обошло стороной домашнее обучение и студентов. На удаленке четыре группы в двух учреждениях среднего профессионального образования. Это краснодарские колледжи электронного приборостроения и машиностроительный. Кроме того, 15 вузов, где учатся 18,8 тысяч студентов переведены на обучение исключительно с использованием дистанционных технологий.

Как сообщалось ранее, более 8 тысяч школьников в Краснодарском крае переведены на удаленку из-за COVID-19.