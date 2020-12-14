В Краснодаре дороги останутся без делиниаторов

Фото: krd.ru.

В Краснодаре больше не планируется устанавливать новые делиниаторы. Кроме того, сломанные технические устройства не будут восстанавливать. Причина – высокая цена делиниаторов.

- Данные технические устройства слишком дорого обходятся, поэтому принято решение отказаться от делиниаторов, - прокомментировали в департаменте транспорта и дорожного хозяйства мэрии Краснодара.

Одновременно в Краснодаре появились светящиеся пешеходные переходы. Новая дорожная разметка с проекционным эффектом пока работает в тестовом режиме.

Первые светящиеся зебры появились на перекрестке улиц Северной и Фрунзе, а также – на шоссе Нефтяников, в районе средней школы № 26.

Если новые объекты удачно пройдут испытания, то до конца 2020 года появятся еще несколько таких переходов на других участках дорог краевого центра.