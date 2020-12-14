В Краснодаре ЖК «Версаль» планируют сдать в эксплуатацию до конца 2020 года

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В краевом центре готовится к сдаче ЖК «Версаль». Напомним, что дом находится по улице Черниговской, 1. Дольщики рассчитывают встретить зимние праздники в новых квартирах.

Уже получены технические условия на электро-, водо-, тепло- и газоснабжение. Кроме того, есть ТУ и на ливневую канализацию. Документы на водоотведение застройщики рассчитывают получить после оплаты услуг. На получение заключения о соответствии уже подана заявка. Одновременно готовятся техпаспорта, ведется оформление лифтового хозяйства.

— За каждым шагом внимательно следят люди. Владельцы квартир надеются встретить Новый год в ЖК, — сказал первый заместитель главы Краснодара Евгений Наумов.

На совещании в мэрии краевого центра застройщики других строящихся домов тоже взяли на себя обязательства до конца 2020 года получить акты ввода заявленных объектов в эксплуатацию. Строительные работы на объектах ускорены.