Еще один ковидный госпиталь появился в Новороссийске

Фото: Иван МАКЕЕВ.

Ситуация с коронавирусом остается напряженной. Количество поступающих в больницы людей по-прежнему велико. Поэтому принято решение открыть в Новороссийске ковидный госпиталь. Его открыли на базе местной инфекционки. Теперь, как объясняют в городской мэрии, здесь принимают только больных COVID-19.

- Из-за этого в больнице приостановлена плановая госпитализация, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации Новороссийска. - А дети с ОРВИ, бронхитом, пневмонией госпитализируются в Детскую городскую больницу города-героя.

Кроме того, в мэрии прокомментировали ситуацию с размещением детей в коридорах медучреждения.

- В настоящее время всем пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь, - поясняют власти города-героя. - В коридорах они не размещены.