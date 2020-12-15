На Кубани две женщины задержали напавшего на пенсионерку грабителя

Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Настоящая женщина и коня на скаку остановит, и в горящую избу войдет, и грабителя поймает. Две жительницы Белореченска на своем примере доказали - их ничего не пугает.

Как рассказали в краевом главке, это преступление случилось в ноябре 2020 года. Днем на одной из улиц города на 81-летнюю пенсионерку напал неизвестный. Он попытался сорвать с нее золотую цепочку и серьги.

- Оказавшиеся неподалеку женщины услышали крики о помощи и поспешили на выручку пенсионерке, - говорят в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Татьяна Ломакина и Галина Кичко схватили злоумышленника и держали его до тех пор, пока на место не приехала полиция.

- На 61-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело о грабеже, - добавляют в ГУ МВД по краю. - Ему грозит до семи лет лишения свободы

А тем временем в полиции Белореченского района состоялось торжественное награждение Татьяны Ломакиной и Галины Кичко. За проявленное мужество и смелость им вручили благодарственные письма и подарки. Сами женщины скромничают, уверяя, что просто оказались в нужное время в нужном месте, так, по их словам, поступил бы каждый.