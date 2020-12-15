В Сочи полицейские задержали закладчика с крупной партией наркотиков

Мужчина заключен под стражу.

В Сочи полицейские задержали 34-летнего приезжего из Саратова. На одной из улиц города он делал закладки. Поймали его на горяченьком.

- Во время осмотра его личных вещей правоохранители обнаружили сверток с порошком, обмотанный изолентой, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МВД по Краснодарскому краю. - Кроме того, сотрудники полиции установили координаты ранее разложенных трех тайниковых закладок. Там нашли такие же свертки.

На съемной квартире у мужчины находки были посерьезнее - 9 пакетов с кристаллическим веществом, весы и упаковочный материал.

- Согласно заключению эксперта, содержимое всех свертков является мефедроном, - уточняют в краевом главке. - Общая масса - около 18 граммов.

На приезжего завели уголовное дело. Ему грозит до 20 лет тюремного заключения. Сейчас он заключен под стражу.