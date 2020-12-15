В Сочи приставы закрыли аптеку из-за нарушений пожарной безопасности

Фото: ГУ ФССП России по Краснодарскому краю.

В Сочи судебные приставы приостановили работу аптечного пункта. А все потому, что в фармточке выявили ряд нарушений, касающиеся пожарной безопасности.

Выяснилось это, когда сюда пришли с проверкой. После осмотра стало ясно - здесь опасно находиться покупателям и сотрудникам. В итоге аптеку решили прикрыть.

- Приставы оперативно выехали по фактическому адресу расположения пожароопасного объекта – на улице Чебрикова, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ ФССП России по Краснодарскому краю. - В настоящий момент двери аптечного пункта опечатаны.

Откроют фармточку только после устранения выявленных нарушений.