Краснодар
Еще
Радио
Краснодар
Еще
Радио
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В Сочи приставы закрыли аптеку из-за нарушений пожарной безопасности

Откроют фармточку только после того, как все будет исправлено
Евгения ХИЛЬКОЕвгения ХИЛЬКО
КомментироватьОставить комментарий
Фото: ГУ ФССП России по Краснодарскому краю.

Фото: ГУ ФССП России по Краснодарскому краю.

В Сочи судебные приставы приостановили работу аптечного пункта. А все потому, что в фармточке выявили ряд нарушений, касающиеся пожарной безопасности.

Выяснилось это, когда сюда пришли с проверкой. После осмотра стало ясно - здесь опасно находиться покупателям и сотрудникам. В итоге аптеку решили прикрыть.

- Приставы оперативно выехали по фактическому адресу расположения пожароопасного объекта – на улице Чебрикова, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ ФССП России по Краснодарскому краю. - В настоящий момент двери аптечного пункта опечатаны.

Откроют фармточку только после устранения выявленных нарушений.